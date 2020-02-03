Çavuşoğlu, malezya dışişleri bakanı dato? saifuddin abdullah ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, malezya dışişleri bakanı dato? saifuddin abdullah ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato? Saifuddin Abdullah ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato? Saifuddin Abdullah ile görüştü
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