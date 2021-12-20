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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz

20.12.2021 13:12

Son dakika gündem haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, "Uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, "Uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Şartlar uymazsa illa işleteceğiz, diye bir derdimiz yok" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Abdullah ile İslamadab'da Afganistan konulu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldıklarını anımsatarak, Malezya'nın sadece bölgesinde değil İslam dünyasında da önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Malezya'nın Güneydoğu Asya'da kilit bir rolü olduğunu belirterek, "İş birliğimizi, siyasi ilişkilerden aldığımız güçle her alanda geliştirme konusunda kararlıyız. Ülkemizdeki Malezya yatırımları artıyor. 2019 yılında Malezya ile İslamofobi ile mücadele konusunda mutabakat muhtırası imzaladık. Her alanda iş birliğimizi güçlendirmek için kuracağımız İngilizce kanal ve medya kanallarıyla beraber tüm dünyanın duyacağı şekilde mesajlarımızı vereceğiz. Afganistan, Filistin gibi ortak konularımızı da değerlendirdik. Gerek Filistin gerek tüm dünyadaki Müslümanların hakları olsun, bu konularda çok duyarlı bir ülkedir Malezya" dedi.'MALEZYA TURKOVAC ASISINI KULLANMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ise, Malezya'nın Türkiye'ye kardeş bir ülke gözüyle baktığını belirterek, "Biz aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ümmeti içindeki liderliğini de yakından takip ediyoruz. Türkiye bu anlamda liderlik üstleniyor ve ümmet bence birlikte çalışmalı, yakın bir iş birliği içinde olmalı. İslam iş birliği gibi resmi platformlar var. Aynı zamanda biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk hükümetinden bazı konularda liderlikte bekliyoruz. Ümmeti ilgilendiren konularda, Afganistan ve Filistin gibi konularda liderliğini bekliyoruz. Malezya Turkovac aşısını kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Eğer yetkililerimiz en kısa zamanda temasa geçebilirlerse, özellikle tıp alanında ve aşı üretimi konusunda muhtemel bir iş birliği gerçekleştirebileceğimizi ifade etmek isterim. Yatırımların artmasını diliyoruz. Malezya önümüzdeki büyük projeleri de yakinen takip ediyor. Örneğin, Kanal İstanbul Projesini çok yakinen takip ediyoruz. Savunma Sanayinde görev yapan Türk firmaları bizim birçok ihale sürecimize katıldılar." diye konuştu.'KİMSE BU TEHDİTLERİ CİDDİ BULMUYOR'Bakan Çavuşoğlu da, Türkovac aşısının kullanımına ilişkin, "Türkovac'ın test sonuçlarının hepsi olumlu. Kardeşlerimizle de bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac'tan faydalanmasına memnuniyet duyacağız" ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Abdullah'a Kanal İstanbul'a olan ilgisinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu büyük bir vizyon, büyük bir projedir. Bizde bir muhalefet var; her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Bir de Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülke ve şirketlere tehditler gönderiyor. Öyle ki, kimse bu tehditleri ciddi bulmuyor. Çünkü bu olaylara bakışları ciddi değil. Biz kardeş Malezya ve firmalarının böyle önemli bir projede yer almasından ancak memnuniyet duyarız. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu büyük vizyoner projeyi inşallah hayata geçireceğiz" dedi.'AFGANİSAN'IN DEVLET OLARAK ÇÖKMEMESİ İÇİN KARARLAR ALDIK'Bakan Çavuşoğlu, Afganistan konulu dün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının verimli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Bugüne kadar verdiğimiz mesajları doğrudan Taliban'a bir de İslam dünyası olarak verdik. Olması gerekeni kardeşçe paylaştık. Çünkü, biz Afgan halkının kardeşiyiz, hepimiz. Şu andaki geçici yönetime uyarıları yapmak görevimiz. İkili görüşmeme de bu nasihatleri kendisiyle paylaştım. Diğer taraftan, şu anda Afganistan halkı zor şartlar altında yaşıyor. İslam dünyası olarak buna göz yumarsak büyük bir hata etmiş oluruz. O yüzden zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize yardım elimizi uzatmalıyız. İslam dünyası olarak, birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Sadece insani yardım ulaştırmak yetmez. Hastanelerin işlemesi, okulların açık olması lazım. İnsanların cebinde asgari düzeyde harcayacak parasının olması lazım. O nedenle, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldı. Her ülke kendi imkanları  çerçevesinde katkı sağlayacaktır."'ŞARTLAR UYARSA HAVAALANLARINI KATARLA İŞLETİRİZ'Bakan Çavuşoğlu,  Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili ise, "Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Bir Türk ve bir Katar şirketi Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede, Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Arkadaşlarımız, çarşamba günü Kabil'e gidecekler, geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Şartlar uymazsa illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok" diye konuştu.'BAZI ŞİRKETLER UÇUŞLARA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BAŞLAYACAK'

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile son zamanlarda atılan güven artırıcı adımlara dikkat çekerek, "Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık. En kısa zaman içinde özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul ile Erivan arasında uçuş talepleri oldu, hem Ermenistan hem de Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm bu adımları atarken can Azerbaycan ile istişare ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de öyle olacak" diye konuştu.

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz

Mevlüt Çavuşoğlu, Hamster Coin, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Şartlarımız uyarsa Katar ile işletiriz - Son Dakika
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