Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla Cidde'de görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısı çerçevesinde Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile bir araya geldi.

Dışişleri bakanları düzeyindeki İİT toplantısı vesilesiyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Çavuşoğlu, bazı mevkidaşlarıyla ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu bu kapsamda, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Hitti ile bir araya geldi.

ABD'nin sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra Filistin meselesinin de ele alındığı toplantıyı Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "İİT toplantısına katıldık. Gerçekte bir satış belgesi olan bu planı İslam alemi olarak hep birlikte reddettik. Filistin'den vazgeçeni Allah da ümmet de affetmez." mesajını paylaştı.