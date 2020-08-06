Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü
Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştüMalta, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, San Anton Sarayı'nda Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.
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7.08.2020 00:29:33. #1.12#
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