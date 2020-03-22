Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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