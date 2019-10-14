Çavuşoğlu-Mammadyarov görüşmesi - BAKÜ
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Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:13 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
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