Çavuşoğlu, Mamuşa'da halka hitap etti (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa kentlerinin belediyelerini ziyaret etti.

Prizren ziyareti kapsamında Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) ziyaret eden Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Soydaş Türk sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Çavuşoğlu, ayrıca 'Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu, ülkedeki NATO Barış Gücü kapsamında görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, daha sonra ülkedeki tek Türk belediyesi olma özelliğini taşıyan Mamuşa'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, Sultan Murad Han ile beraberindeki gazilerin bu beldeyi 633 yıl önce Müslüman Türklere yurt yaptığını söyledi.

Bu toprakların Mehmet Akif Ersoy gibi bir şair çıkardığını anımsatan Çavuşoğlu, Ersoy'un Sultan Murad Han için yazdığı şiiri okudu.

Başta soydaşlar olmak üzere, Balkanlar'da yaşayan tüm halkların Türk milletinin gönlünde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor. Türkiye'nin sevinciyle sevindiğinizi, hüznüyle hüzünlendiğinizi biliyoruz. 15 Temmuz hain darbe gecesinde buradan bize verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutamayız, unutmamız mümkün değil." dedi.

Balkanlar'ın yaşadığı karanlık günleri atlattığını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler de Türk kimliğini korumak için mücadele verdiniz. Hamdolsun, anavatanınız bugün her zamankinden daha güçlüdür ve tüm gücüyle sizlerin yanındadır. Kimliğinizi, dilinizi, dininizi, kültürünüzü yaşatma gayretinizi tüm kurumlarımızla birlikte destekliyoruz. Hedefimiz kimliğine ve değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek olmalı. Kökü şehit kanıyla sulanmış bu ata toprağına sımsıkı tutunan, dalları ise geleceğe uzanan bir nesil."

Eğitim konusunda Kosova'da yapılan projelere de değinen Çavuşoğlu, geçen yıl Kosova'da Türkçe eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldığını, okulların akıllı tahta ve diğer gereçlerle donatıldığını belirtti.

Öğretmenler için de meslek içi eğitim programları düzenlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlere güzel bir haberim var. Bugün Prizren'de görüştük, bundan sonra mesleki eğitim programları başlatıyoruz ve ilk olarak Mamuşa'da başlatıyoruz. İlk olarak tarım ve sağlık alanında mesleki eğitimler vereceğiz okullarımızda. Çocuklarımız mezun olduğu zaman iş imkanları olsun, aranan insan olsun. Ayrıca burada Türkçe ders alan öğrencilerimize Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın bursu var. Bu bursu bu yıl da devam ettirdik. Önümüzdeki yıllarda da elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, soydaş Türk toplumunun hak ettiği değeri görebilmesi için Kosova'daki resmi dil olan Arnavutça'yı öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Dost ve kardeş Kosova'da bulunduğu sürede her alanda ilişkilerin daha da iyi seviyelere çıkarmak için görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova'yı bugüne kadar her alanda desteklediğimizi sizler de biliyorsunuz. Tanınması ve uluslararası örgütlere üye olması konusunda da Kosova'ya destek verdik, veriyoruz. Bugün Kosova sizlerin de katkılarıyla uluslararası camianın saygın bir üyesi oldu. Değerli kardeşlerim, sizleri her zaman birlik, beraberlik, huzur ve refah içinde görmek bizim en büyük arzumuz. Bugün sivil toplum örgütlerine, siyaset içinde olan arkadaşlarımıza da vermeye çalıştığımız mesaj bu. Biz Türkiye olarak, Türkiye'deki kardeşleriniz olarak sizlerden başka bir beklentimiz yok. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, dirliğiniz ve refahınızdır."

Birlik ve beraberliği bozmaya çalışanlar olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, kişisel çıkarların buradaki Türk toplumunun çıkarları üzerinde tutulmaması gerektiğini söyledi.

Soydaşların yaşadığı bölgelerde birçok siyasi parti kurulma konusunda değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Maalesef soydaşlarımızın yaşadığı bazı yerlerde birçok siyasi parti kurulması gibi bölünmeler oluyor. Burada Kosova'da zaten sayımız belli. Bölünme lüksümüz yok. Bir ve beraber olacağız inşallah." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Mamuşa'yı, Kosova'nın tarım ambarı haline getiren soydaşların, Kosova'nın uluslararası toplumda saygın bir yere gelmesinde de önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Kosova'ya her gelişinde kendini evinde hissettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Her gelişimizde mutlu olduğumuz, coştuğumuz ve duygulandığımız Mamuşa'da bulunmaktan, sizlerin misafiri olmaktan her zaman onur duyduk." dedi.

Türkiye'nin son yıllardaki güçlü dış politikasına da değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye çok güçlü bir ülke, Türkiye'den beklentiler çok, bunun farkındayız. Türkiye artık küresel bir aktör oldu. Savaşların, çatışmaların, krizlerin sona ermesinde, herkesin gözü, kulağı Türkiye'de. Biz de bu beklentileri boşa çıkarmamak için bölgemizin ve ötesinin barışı, istikrarı için çaba sarf ediyoruz. Ukrayna'daki savaşı durdurmak için, tahıl krizine bir çare bulmak için ve dünyanın her yerinde de bayrağımızı dalgalandırıyoruz. 255 misyonumuz oldu."

Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Nerede olursa olsun herhangi bir gelişmede artık 'Türkiye de ne diyor?' diye sorulan bir ülke oldu. Milletimizin dirayeti, çalışkanlığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlediğimiz akıllı siyaset ve stratejik adımlarla. Bazen sahaya indik, sert gücümüzü gösterdik. Herkesi masaya tekrar masaya dönmesini sağladık ama biraz önce saydığım tüm kurumlarla ve tüm imkanlarımızla Türk milletinin şefkatini de tüm dünyada gösterdik." dedi.