Çavuşoğlu: "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (1)

Çavuşoğlu: Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:17 Kaynak: AA
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