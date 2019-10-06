Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: maslahatgüzarla görüşüldü, daha net açıklama talep edildi
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Çavuşoğlu: maslahatgüzarla görüşüldü, daha net açıklama talep edildi

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine ilişkin, "Maslahatgüzarla görüşme yapıldı.

Çavuşoğlu: maslahatgüzarla görüşüldü, daha net açıklama talep edildi, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine ilişkin, "Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti'nin 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının sorularını cevapladı.  Bakan Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesinin hatırlatılması üzerine, "Açıklama yaptılar ama bu açıklama net değil. Büyükelçi Adana'da olduğu için maslahatgüzarı arkadaşlarımız çağırdı. Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede maslahatgüzarın 'Yanlışlıkla oldu' dediğini belirterek, "Daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik. Onlar açıklama yapacaklar" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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