Çavuşoğlu - Mass görüşmesi - NEW
9 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:33 Kaynak: AA
Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı Erdoğan'ın BM konuşmasına İslam coğrafyasından övgü yağdı: Ne lider ama Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları denetleyecek Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında!