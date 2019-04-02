Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile Görüştü - New
44 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos görüşmesinden görüntüler NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:43 Kaynak: AA
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