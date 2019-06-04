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- Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da hemşehrileriyle bayramlaştı

1 saat önce

- Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da hemşehrileriyle bayramlaştıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek partilerle ve hemşehrileriyle bayramlaştı.

- Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da hemşehrileriyle bayramlaştı
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek partilerle ve hemşehrileriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'ya geldi. Bayram namazının ardından AK Parti Alanya İlçe teşkilatı önüne gelen Bakan Çavuşoğlu, burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Çavuşoğlu, protokol bayramlaşma programına katıldı
Yaklaşık 200 kişiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, buradan da Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma programına katıldı. Protokolle bayramlaşan Çavuşoğlu, daha sonra çok sayıda vatandaşın bayram tebrikini kabul etti. Etkinliğe, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve çok sayıda protokol üyesi de katıldı.
- Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da hemşehrileriyle bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya, Politika
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