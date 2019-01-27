Çavuşoğlu: "Merih Transferiyle İlgili Resmi Bir Şey Yok"
18 dakika önce
Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok" dedi.
Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin ardından İHA'ya açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir gelişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalanmış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın daha öncede Melih'i istediğini söylemiştik. Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir gelişme olmadı" açıklamasını yaptı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:49 Kaynak: İHA
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