Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Merih Transferiyle İlgili Resmi Bir Şey Yok"

Çavuşoğlu: "Merih Transferiyle İlgili Resmi Bir Şey Yok"

18 dakika önce

Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok" dedi.

Çavuşoğlu:
Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin ardından İHA'ya açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir gelişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalanmış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın daha öncede Melih'i istediğini söylemiştik. Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir gelişme olmadı" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Sassuolo, Aytemiz Alanyaspor, merih demiral, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı

Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı: Benim İçin Babasınız Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İnegölspor Maçına Çıkmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:07:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Merih Transferiyle İlgili Resmi Bir Şey Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]