Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Merkezinde olmadığımız coğrafyalara açılımlar yaparak dünyanın her yerine ulaşmamız...
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Çavuşoğlu: "Merkezinde olmadığımız coğrafyalara açılımlar yaparak dünyanın her yerine ulaşmamız...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitim alan kaymakam adaylarına hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitim alan kaymakam adaylarına hitap etti. (2)

Çavuşoğlu: Merkezinde olmadığımız coğrafyalara açılımlar yaparak dünyanın her yerine ulaşmamız...

Mevlüt Çavuşoğlu, Kaymakamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:47 Kaynak: AA
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