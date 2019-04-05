Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Miami'de Müslüman Toplumun Önde Gelen İsimleriyle Görüştü

Çavuşoğlu, Miami'de Müslüman Toplumun Önde Gelen İsimleriyle Görüştü

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Miami kentine gerçekleştirdiği ziyarette Türk ve Amerikalı Müslüman toplumun önde gelenleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Miami kentine gerçekleştirdiği ziyarette Türk ve Amerikalı Müslüman toplumun önde gelenleriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, New York ve Washington temaslarının ardından geldiği Florida eyaletinin Miami kentinde Miami Gardens Cami'yi ziyaret etti.

Cuma namazı öncesinde bölgede yaşayan Türk ve Amerikalı Müslüman toplumun önde gelen isimleriyle camide bir araya gelen Çavuşoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı.

Söz konusu buluşmayı Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "Amerikalı Müslüman toplumun temsilcileriyle Miami'deki görüşmemizde tüm Müslümanların karşı karşıya kaldığı sınamaları görüştük. Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya ilham veriyor. İslamofobiyle mücadeledeki rollerinin eşsiz ve önemli olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu cuma namazını da camide kıldı ve cemaatle ayrı ayrı selamlaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Miami programı kapsamında Türk ve Amerikalı iş adamlarıyla görüşmesi, Miami Belediye Başkanını kabul etmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla 3-4 Nisan'da Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:38 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Miami, Güncel
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