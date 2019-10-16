Çavuşoğlu milletvekillerini Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirdi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Kurulda, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Kurulda, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12
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