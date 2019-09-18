Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı kutladı
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Çavuşoğlu, Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı kutladı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu, Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı kutladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli haltercimiz Şaziye Erdoğan'ı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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