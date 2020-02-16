Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

12 dakika önce

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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