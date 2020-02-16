Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
12 dakika önce
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
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