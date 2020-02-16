Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
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