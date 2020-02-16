Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan, Münih, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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