Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

7 saat önce

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

- Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan, Almanya, Münih, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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