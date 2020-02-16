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Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
7 saat önce
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
- Çavuşoğlu
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