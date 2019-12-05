Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, moldova dışişleri bakanı aureliu ciocoi ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, moldova dışişleri bakanı aureliu ciocoi ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, moldova dışişleri bakanı aureliu ciocoi ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile görüştü

Slovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile görüştü.

Çavuşoğlu, moldova dışişleri bakanı aureliu ciocoi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya, Moldova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
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