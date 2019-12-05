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Çavuşoğlu, moldova dışişleri bakanı aureliu ciocoi ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
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