Çavuşoğlu, Moldova'nın yeni Dışişleri Bakanı Tsulya'yı tebrik etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Moldova'nın yeni Dışişleri Bakanı Tsulya'yı tebrik etti
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya'yı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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