Çavuşoğlu, Moldova'nın yeni Dışişleri Bakanı Tsulya'yı tebrik etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya'yı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.