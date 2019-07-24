Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı
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Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı

1 saat önce

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, uluslararası arenada bazı devletlerin tek taraflı adımlar atmasına karşı olduklarını belirterek, "Devletler arasında barışçıl çözümler istiyoruz.

Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı, System.String[]
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, uluslararası arenada bazı devletlerin tek taraflı adımlar atmasına karşı olduklarını belirterek, "Devletler arasında barışçıl çözümler istiyoruz. Uluslararası hukukun, insan haklarının ilerlemesi için barışçıl çözümlerin olması, bizim için asli şey." dedi.
Moncada ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.
"İki devlet olarak ilişkilerimizin güçlendirilmesi konusunda hemfikiriz." diyen Moncada, hayvancılık, tarım, turizm, sağlık ve gübreleme alanlarında Türkiye'nin teknik kapasitesinden faydalanmak istediklerini kaydetti.
Moncada, Türkiye-Nikaragua ilişkilerini daha ileriye taşımak istediklerinin altını çizerek, "Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bu kapsamda Çavuşoğlu'nu da Nikaragua'ya davet eden Moncada, ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.
Moncada, uluslararası arenada bazı devletlerin tek taraflı ve hukuki olmayan kararlar aldıklarına dikkati çekerek, "Bizler devletler arasında barışçıl çözümler istiyoruz. Uluslararası hukukun, insan haklarının ilerlemesi için barışçıl çözümlerin olması, bizim için asli şeydir." diye konuştu.
Ziyareti çerçevesinde görüştükleri konular hususunda somut adımlar atmak için çalışacaklarını aktaran Moncada, özellikle tarım, hayvancılık ve gübre gibi alanlarda Türkiye'nin kendilerine katma değer sağlayabileceğini kaydetti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:44 Kaynak: AA
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