Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin, "Arzumuz bir an önce güvenli bölge konusunda mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz, Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız." dedi.

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, mevkidaşı Moncada ile bölgesel konuların yanı sıra Latin Amerika ve Orta Amerika'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, ticaret başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların üzerinde durduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, özellikle Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) içinde her zaman Nikaragua'nın desteğini gördüklerini vurgulayarak bu destek dolayısıyla Moncada'ya teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua'nın Mavi Marmara'nın ardından Türkiye'ye verdiği desteği unutmalarının mümkün olmadığını dile getirerek, Filistin ve Venezuela konuları başta olmak üzere, birçok konuda iki ülkenin ilkesel tutumlarının örtüştüğünü kaydetti.

Nikaragua'da geçen yıl, üç yıl önce de Türkiye'de darbe girişimi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "(15 Temmuz) O darbe girişiminden sonra Nikaragua'nın bizimle gösterdiği dayanışma için de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Nikaragua içindeki FETÖ iltisaklı kişilerin oturma izinleri iptal edildi ve ülke dışına çıkarıldı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Nikaragua'nın Ankara'da büyükelçilik açacağı bilgisini paylaşarak bu konuda kendilerine her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, elçilik açılması için agreman talebinin kendilerine ulaştığını belirterek bunun için gerekli takibi yaptıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretinde ele alınan "Güvenli Bölge" konusunda, eskisinden farklı olarak bu güvenli bölgenin içinde kimlerin olacağı ve askerler arasında bazı yeni fikirlerin olduğunu kaydetti.

Güvenli bölgenin derinliği, bu bölgeyi kimlerin kontrol edeceği ve bölgeden YPG/PKK'lıların tamamen çıkarılması konularının kendileri için çok hassas olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konularda henüz daha bir mutabakat sağlamış değiliz. Ortak devriye nasıl olur, o bölgelerde üs kurulacaksa nasıl olur, askerler bu teknik konuyu görüşüyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eden önerileriyle ya da bizim yaptığımız önerilere gelerek bir mutabakata varmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Münbiç Yol Haritası'nın amacının, terör örgütü YPG/PKK'nın tamamen Münbiç'ten çekilmesi ve buraları kimin yöneteceği, kimlerin burada yer alacağı konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışarak bölgenin istikrara kavuşturulması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Münbiç modelinin güvenli bölgeye de taşınabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Ama bir oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) harekatla ilgili bir talimatı vardı. Trump'ın ricası üzerine biz bu harekatı durdurduk." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik saldırıları tolere edemeyeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "O nedenle arzumuz bir an önce güvenli bölge konusunda mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız." dedi.

"Hakan Atilla her zaman doğruyu ve ülkesini savundu"

Çavuşoğlu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Temyiz davasından vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Burada bana göre doğrusunu yaptı. Ben biraz daha yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem. Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkça söyledi ki bunda da sonuna kadar haklıdır. Kendi kişisel tercihinin olmasının yanında ben de kendi düşüncemi burada söylüyorum. Doğru olanı yaptı ve gerçekten Hakan Atilla zor şartlarda bile her zaman doğruyu, ülkesini, hak ve hukuku savundu. Kendisine 'Hoş geldin' diyoruz. Kendisine ve ailesine 'Geçmiş olsun' diyoruz. Bu süreçte ailesine de her türlü desteği verdik."

Öte yandan Çavuşoğlu, artık bir an önce Halkbank davasının New York'ta ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinde (OFAC) kapanması gerektiğini sözlerine ekledi.

