Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:39 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler
74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" mesajını paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun BM 74. Genel Kurul Başkanı Muhammad-Bande ile görüşmesi
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