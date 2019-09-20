Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü
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Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.


Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" mesajını paylaştı.


Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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