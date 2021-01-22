Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesinin ardından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."