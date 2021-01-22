Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz"
22.01.2021 17:59
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesinin ardından
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."
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