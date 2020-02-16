Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı - Son Dakika

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Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı
7 saat önce
Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldıAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı
Almanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
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