Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı

7 saat önce

Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldıAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı

Almanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Münih, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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