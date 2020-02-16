Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
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