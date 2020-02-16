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Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
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