Çavuşoğlu: "Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı)...
23 dakika önce
Çavuşoğlu: "Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık"
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