Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu açılışını yaptı
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Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu açılışını yaptı

6 saat önce

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı.

Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu açılışını yaptı, System.String[]

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Açılıştan görüntüler

-Konsolosluktan görüntüler

-Çavuşoğlu'nun konuşması

GÖRÜNTÜLER FTP'DE


Japonya, Nagoya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
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