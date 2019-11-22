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Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu açılışını yaptı
6 saat önce
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı.
Görüntü Dökümü
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-Açılıştan görüntüler
-Konsolosluktan görüntüler
-Çavuşoğlu'nun konuşması
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