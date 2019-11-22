Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu açılışını yaptı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Açılıştan görüntüler

-Konsolosluktan görüntüler

-Çavuşoğlu'nun konuşması

GÖRÜNTÜLER FTP'DE