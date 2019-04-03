Çavuşoğlu, "Nato Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" Toplantısında Konuştu (3)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı ortak etkinliği "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı ortak etkinliği "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:14 Kaynak: AA
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