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Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:46 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Toplantı odasından görüntü
-Bakanın görüntüsü
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