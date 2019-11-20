Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı odasından görüntü

-Bakanın görüntüsü


Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:46 Kaynak: DHA
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