Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:51 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin