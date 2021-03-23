Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti Açıklaması

23.03.2021 17:29
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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