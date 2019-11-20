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Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
6 saat önce
Toplantı salonundan görüntüler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:42 Kaynak: AA
Toplantı salonundan görüntüler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
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