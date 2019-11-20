Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

6 saat önce

Toplantı salonundan görüntüler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Toplantı salonundan görüntüler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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