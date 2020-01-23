Çavuşoğlu nato en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var - Son Dakika

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Çavuşoğlu nato en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var
6 saat önce
Çavuşoğlu NATO en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu NATO en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var
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