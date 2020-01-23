Çavuşoğlu nato en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu nato en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var - Son Dakika

Çavuşoğlu nato en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var

6 saat önce

Çavuşoğlu NATO en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var.

Çavuşoğlu NATO en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var

Çavuşoğlu nato en güçlü politik ve askeri organizasyon ancak dayanışma eksiliği var

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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