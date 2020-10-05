Çavuşoğlu: "NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur."

Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.