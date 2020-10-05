Çavuşoğlu: "NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur."
Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:39 - Kaynak: AA
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