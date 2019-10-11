Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması İkilinin fotoğraf çektirmesi İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması

İkilinin fotoğraf çektirmesi

İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşıladı.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı

Dolmabahçe Sarayı, Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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