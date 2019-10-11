Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması İkilinin fotoğraf çektirmesi İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması
İkilinin fotoğraf çektirmesi
İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşıladı.
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