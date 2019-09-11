Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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