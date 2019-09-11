Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
29 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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