Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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