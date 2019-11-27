Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.

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