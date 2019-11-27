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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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