Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

13.05.2022 19:02
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarına İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküdar, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü - Son Dakika


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