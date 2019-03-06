Çavuşoğlu: "Nato Müttefikiysek ve Dayanışmamızı Artırmamız Gerekiyorsa O Zaman Türkiye Talepte...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:16 Kaynak: AA
Çalıştığı Şirket Paravan Çıkınca Emekliliği İptal Edildi
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması
Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek