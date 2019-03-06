Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Nato Müttefikiysek ve Dayanışmamızı Artırmamız Gerekiyorsa O Zaman Türkiye Talepte...

Çavuşoğlu: "Nato Müttefikiysek ve Dayanışmamızı Artırmamız Gerekiyorsa O Zaman Türkiye Talepte...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:16 Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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