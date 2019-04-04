Çavuşoğlu, NATO'nun Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısına Katıldı - Washıngton
51 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanları Toplantısı WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
- Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanları Toplantısı
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington
'da NATO'nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:16 Kaynak: AA
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