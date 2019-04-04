Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, NATO'nun Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısına Katıldı - Washıngton

Çavuşoğlu, NATO'nun Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısına Katıldı - Washıngton

51 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanları Toplantısı WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanları Toplantısı
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:16 Kaynak: AA

Washington, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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