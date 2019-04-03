Çavuşoğlu, NATO Toplantısı İçin Washington'da
32 dakika önce
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Washington'a gitti.
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Washington
'a gitti.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından attığı tweet ile New York
ziyaretini tamamlayarak Washington'a ulaştığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:41 Kaynak: DHA
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