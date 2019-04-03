Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, NATO Toplantısı İçin Washington'da

Çavuşoğlu, NATO Toplantısı İçin Washington'da

32 dakika önce

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Washington'a gitti.

Çavuşoğlu, NATO Toplantısı İçin Washington'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Washington'a gitti.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından attığı tweet ile New York ziyaretini tamamlayarak Washington'a ulaştığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:41 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Dünya
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