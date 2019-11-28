Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokalaşması ANKARA - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokalaşması ANKARA - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)

Çavuşoğlu: NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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