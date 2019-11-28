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Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokalaşması ANKARA - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından...
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokalaşması ANKARA - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)
IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı? İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı