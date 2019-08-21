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Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

57 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.

Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:50 
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