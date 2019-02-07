Çavuşoğlu'ndan ABD'de Önemli Açıklamalar
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke tarafından ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
'nin Suriye
'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke tarafından ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ABD'li senatörler Lindsey Graham
, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van
Hollen ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olumsuz hava şartlarına rağmen Münbiç
yol haritasının uygulanmasında hızlanma olduğunu söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke arasında ortak bir görev gücü kurulduğunu belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
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