Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan ABD'de Önemli Açıklamalar

Çavuşoğlu'ndan ABD'de Önemli Açıklamalar

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke tarafından ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'ndan ABD'de Önemli Açıklamalar, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke tarafından ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van Hollen ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olumsuz hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında hızlanma olduğunu söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke arasında ortak bir görev gücü kurulduğunu belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

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