Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin açıklama
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Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin açıklama

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"

Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin açıklama , System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:17 
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