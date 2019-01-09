Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirme
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:40
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