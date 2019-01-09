Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirme

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirme

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz.

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirme, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:40 

Ekonomi
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